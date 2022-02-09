Парень с бомбами и без друзей, – СМИ узнали, как Байден оценил Путина и других лидеров

Американские журналисты разведали, как президент США Джо Байден оценивает других мировых лидеров. Конечно, речь идет о непубличных высказываниях.

То есть отзывы Байдена, сказанные в частных разговорах. В частности, о канцлере Германии Олафе Шольце, президенте Франции Эммануэле Макроне и, конечно, президенте России Владимире Путине.

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Издание из США со ссылкой на людей, слышавших высказывания главы Белого дома Джо Байдена, пересказало читателям, как именно американский президент оценивает других глав государств.

Эти высказывания, мол, сформированы на основе впечатлений, полученных в процессе многомесячной борьбы Байдена с разногласиями среди союзников по вопросу противостояния угрозе России.

Итак, по словам (якобы) Джо Байдена:

Канцлер Германии Олаф Шольц – это не Ангела Меркель.

– это не Ангела Меркель. Поведение британского премьера Бориса Джонсона – бурное.

– бурное. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет быть Шарлем де Голлем.

Особенно интересно высказывание Байдена о российском президенте Владимире Путине. Президент США его описал как "парня с ядерными бомбами и без друзей".

президент Путин, в отличие от Байдена, позволяет себе более серьезные высказывания, причем публичные.

Важно знать: Джо Байден как раз встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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