Могли завербовать: стрельбу в школе на Закарпатье квалифицировали как теракт

Днем 16 апреля в одной из местных школ на Закарпатье ученик устроил стрельбу, ранив своего одноклассника. Правоохранители предполагают, что это мог быть теракт.

Об этом информирует Национальная полиция Украины.

Какие новые детали стрельбы на Закарпатье стали известны?

Правоохранители предполагают, что 15-летний юноша мог действовать под влиянием неизвестных лиц. По их данным, психологическое давление на парня осуществлялось через общение в мессенджере после знакомства в онлайн-игре.

В частности, он сообщил о получении угроз о причинении вреда его близким в случае невыполнения выдвинутых требований,

– сообщили правоохранители.

Парня задержала полиция: что известно?