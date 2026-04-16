Могли завербовать: стрельбу в школе на Закарпатье квалифицировали как теракт
- В школе на Закарпатье 15-летний ученик устроил стрельбу, ранив одноклассника, и это квалифицировали как теракт.
- Правоохранители считают, что на парня могли оказывать психологическое давление через мессенджер после знакомства в онлайн-игре, угрожая навредить его семье.
Днем 16 апреля в одной из местных школ на Закарпатье ученик устроил стрельбу, ранив своего одноклассника. Правоохранители предполагают, что это мог быть теракт.
Об этом информирует Национальная полиция Украины.
Какие новые детали стрельбы на Закарпатье стали известны?
Правоохранители предполагают, что 15-летний юноша мог действовать под влиянием неизвестных лиц. По их данным, психологическое давление на парня осуществлялось через общение в мессенджере после знакомства в онлайн-игре.
Ему якобы поступали угрозы навредить родным, если он откажется выполнять выдвинутые требования.
В частности, он сообщил о получении угроз о причинении вреда его близким в случае невыполнения выдвинутых требований,
– сообщили правоохранители.
Парня задержала полиция: что известно?
Во время урока 15-летний парень дважды выстрелил из травматического пистолета, ранив в плечо своего одноклассника, сидевшего впереди. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
После содеянного юноша пытался убежать, однако правоохранители отработали оперативно и задержали злоумышленника. Полиция обнародовала видео с боди-камер.