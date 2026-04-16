Могли завербовать: стрельбу в школе на Закарпатье квалифицировали как теракт
16 апреля, 21:50
Могли завербовать: стрельбу в школе на Закарпатье квалифицировали как теракт

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • В школе на Закарпатье 15-летний ученик устроил стрельбу, ранив одноклассника, и это квалифицировали как теракт.
  • Правоохранители считают, что на парня могли оказывать психологическое давление через мессенджер после знакомства в онлайн-игре, угрожая навредить его семье.

Днем 16 апреля в одной из местных школ на Закарпатье ученик устроил стрельбу, ранив своего одноклассника. Правоохранители предполагают, что это мог быть теракт.

Об этом информирует Национальная полиция Украины.

Смотрите также Стрелял в школе и ранил одноклассника: полиция показала видео задержания школьника на Закарпатье

Какие новые детали стрельбы на Закарпатье стали известны?

Правоохранители предполагают, что 15-летний юноша мог действовать под влиянием неизвестных лиц. По их данным, психологическое давление на парня осуществлялось через общение в мессенджере после знакомства в онлайн-игре.

Ему якобы поступали угрозы навредить родным, если он откажется выполнять выдвинутые требования.

В частности, он сообщил о получении угроз о причинении вреда его близким в случае невыполнения выдвинутых требований,
– сообщили правоохранители.

Парня задержала полиция: что известно?

  • Во время урока 15-летний парень дважды выстрелил из травматического пистолета, ранив в плечо своего одноклассника, сидевшего впереди. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

  • После содеянного юноша пытался убежать, однако правоохранители отработали оперативно и задержали злоумышленника. Полиция обнародовала видео с боди-камер.