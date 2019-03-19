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      Париж, который влюбляет в себя: волшебные картины о жизни французской столицы

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      Париж в акварелях Тьерри Дюваля
      Париж в акварелях Тьерри Дюваля / cameralabs.org

      Французский художник Тьерри Дюваль пишет гипер-реалистичные картины, в которых воспроизводит сюжеты из жизни Парижа – Сена, мокрые крыши, пустые или наоборот людные улицы, уличные кафе. И хоть это только обыденность французской столицы, выглядит это очень привлекательно.

      Дюваль очень внимателен к игре света. И с помощью акварели может воспроизводить малейшие его изменения, пишет Cameralabs

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      Городские пейзажи Парижа Тьерри Дюваля


      Городские пейзажи Парижа Тьерри Дюваля

      Картины художника впитали в себя романтику, которая довольно часто ассоциируется с Парижем, и очень точную детализацию. Но, несмотря на насыщенность тех же деталей, городские пейзажи выглядят легкими, ненавязчивыми, иногда с привкусом ностальгии.


      Городские пейзажи Парижа Тьерри Дюваля


      Городские пейзажи Парижа Тьерри Дюваля

      Кстати, Дюваль настолько уверенно обращается с кистями, что итальянский ресторан в Париже заказал ему копии работ великого живописца эпохи Возрождения Рафаэля Санти.


      Городские пейзажи Парижа Тьерри Дюваля


      Городские пейзажи Парижа Тьерри Дюваля

      Городские пейзажи Парижа Тьерри Дюваля: смотрите фотогалерею

       

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      Теги: Новости культуры Исскусство Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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