Париж, который влюбляет в себя: волшебные картины о жизни французской столицы

Французский художник Тьерри Дюваль пишет гипер-реалистичные картины, в которых воспроизводит сюжеты из жизни Парижа – Сена, мокрые крыши, пустые или наоборот людные улицы, уличные кафе. И хоть это только обыденность французской столицы, выглядит это очень привлекательно.

Дюваль очень внимателен к игре света. И с помощью акварели может воспроизводить малейшие его изменения, пишет Cameralabs.

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Городские пейзажи Парижа Тьерри Дюваля



Городские пейзажи Парижа Тьерри Дюваля

Картины художника впитали в себя романтику, которая довольно часто ассоциируется с Парижем, и очень точную детализацию. Но, несмотря на насыщенность тех же деталей, городские пейзажи выглядят легкими, ненавязчивыми, иногда с привкусом ностальгии.



Городские пейзажи Парижа Тьерри Дюваля



Городские пейзажи Парижа Тьерри Дюваля

Кстати, Дюваль настолько уверенно обращается с кистями, что итальянский ресторан в Париже заказал ему копии работ великого живописца эпохи Возрождения Рафаэля Санти.



Городские пейзажи Парижа Тьерри Дюваля



Городские пейзажи Парижа Тьерри Дюваля

Городские пейзажи Парижа Тьерри Дюваля: смотрите фотогалерею