Париж, який закохує: чарівні картини про життя французької столиці

Французький художник Тьєррі Дюваль пише гіперреалістичні картини, в яких відтворює сюжети з життя Парижа – Сена, мокрі дахи, порожні або навпаки людні вулиці, вуличні кафе. І хоч це лише буденність французької столиці, виглядає це дуже привабливо.

Дюваль дуже уважний до гри світла. І за допомогою акварелі може відтворювати найменші його зміни, пише Cameralabs.

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Міські пейзажі Парижа Тьєррі Дюваля



Міські пейзажі Парижа Тьєррі Дюваля

Картини художника увібрали в себе романтику, яка доволі часто асоціюється з Парижем, та надзвичайно точну деталізацію. Але попри насиченість тих же деталей, міські пейзажі виглядають легкими, ненав'язливими, іноді з присмаком ностальгії.



Міські пейзажі Парижа Тьєррі Дюваля



Міські пейзажі Парижа Тьєррі Дюваля

До речі, Дюваль настільки впевнено поводиться з пензлями, що 90-х італійський ресторан в Парижі замовив йому копії робіт великого живописця епохи Відродження Рафаеля Санті.



Міські пейзажі Парижа Тьєррі Дюваля



Міські пейзажі Парижа Тьєррі Дюваля

Міські пейзажі Парижа Тьєррі Дюваля: дивіться фотогалерею