Весна вже близько: соковиті пейзажі, від яких віє теплом

Коли чекаєш на справжню теплу і сонячну весну, а вона не поспішає, то саме час звернутись до фантастичних пейзажів американської художниці Ерін Хансон. Її картини надихають і не дають забувати, що холоднеча таки не вічна.

Яскраві пейзажі мисткині огортають спокоєм, але водночас додають енергії. А товстий шар фарби на полотні створюють ефект руху – наче трава і сонце танцюють разом, пише Cameralabs. Читайте також: З плечей ростуть слони, з рота лізуть будинки: крутезні ілюстрації голландського сюрреаліста

Картина Ерін Хансон

Картина Ерін Хансон Після того, як Ерін Хансон опанувала техніки олійного, акрилового та акварельного живопису, вона вирішила створити власний стиль. Назвала його "відкритим імпресіонізмом". Художниця густо наносить яскрав нерозбавлені фарби, створюючи рельєфність на поверхні картини.

Картина Ерін Хансон Через особливу техніку фрагменти робіт Хансон іноді нагадують вітражі.

Картина Ерін Хансон

Картина Ерін Хансон

Картина Ерін Хансон

Картина Ерін Хансон Соковиті пейзажі Ерін Хансон: дивіться фото