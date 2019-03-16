15:26
16 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінські басні. Союз піднявся у повітря
      Вєсті Кремля
      21:54, 15 березня
      Вєсті. UA: Росія вимагає репарацій від України. Математичні прорахунки Зеленського
      Вєсті.UA
      21:01, 15 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Весна вже близько: соковиті пейзажі, від яких віє теплом

      140 Читать новость на русском
      Пейзаж Ерін Хансон
      Пейзаж Ерін Хансон / cameralabs.org

      Коли чекаєш на справжню теплу і сонячну весну, а вона не поспішає, то саме час звернутись до фантастичних пейзажів американської художниці Ерін Хансон. Її картини надихають і не дають забувати, що холоднеча таки не вічна.

      Яскраві пейзажі мисткині огортають спокоєм, але водночас додають енергії. А товстий шар фарби на полотні створюють ефект руху – наче трава і сонце танцюють разом, пише Cameralabs.

      Читайте також: З плечей ростуть слони, з рота лізуть будинки: крутезні ілюстрації голландського сюрреаліста


      Картина Ерін Хансон


      Картина Ерін Хансон

      Після того, як Ерін Хансон опанувала техніки олійного, акрилового та акварельного живопису, вона вирішила створити власний стиль. Назвала його "відкритим імпресіонізмом". Художниця густо наносить яскрав нерозбавлені фарби, створюючи рельєфність на поверхні картини.


      Картина Ерін Хансон

      Через особливу техніку фрагменти робіт Хансон іноді нагадують вітражі. 


      Картина Ерін Хансон


      Картина Ерін Хансон


      Картина Ерін Хансон


      Картина Ерін Хансон

      Соковиті пейзажі Ерін Хансон: дивіться фото

       

      blog_ava
      Прогноз погоди на 16 березня: сильна негода та холод охоплять фактично всю Україну
      сьогодні
      2933
      Теги: Новини культури Мистецтво
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нами манипулируют: зачем правительство Украины объявило "войну" главе "Нафтогаза" Коболеву
      сьогодні , 14:01 Нами манипулируют: зачем правительство Украины объявило "войну" главе "Нафтогаза" Коболеву
      Сергій Фурса 261
      "Школа військових водолазів": літаю, плавають і рятують
      сьогодні , 12:01 "Школа військових водолазів": літаю, плавають і рятують
      Народний проект 191
      Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців
      сьогодні , 11:14 Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців
      Ірина Лаб'як 13601
      Від міланського дербі до боротьби за топ-6 в УПЛ: топ-матчі вихідних, за якими варто стежити
      сьогодні , 09:01 Від міланського дербі до боротьби за топ-6 в УПЛ: топ-матчі вихідних, за якими варто стежити
      270
      США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      сьогодні , 09:00 США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      Іван Яковина 3046
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук