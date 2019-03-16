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      Весна уже близко: сочные пейзажи, от которых веет теплом

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      Пейзаж Эрин Хансон
      Пейзаж Эрин Хансон / cameralabs.org

      Когда ждешь настоящую теплую и солнечную весну, а она не спешит, то самое время обратиться к фантастическим пейзажам американской художницы Эрин Хансон. Ее картины вдохновляют и не дают забывать, что холод таки не вечен.

      Яркие пейзажи художницы окутывают спокойствием, но в то же время придают энергии. А толстый слой краски на полотне создает эффект движения – словно трава и солнце танцуют вместе, пишет Cameralabs.

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      Картина Эрин Хансон


      Картина Эрин Хансон

      После того, как Эрин Хансон освоила техники масляной, акриловой и акварельной живописи, она решила создать собственный стиль. Назвала его "открытым импрессионизмом". Художница густо наносит неразбавленные яркие краски, создавая рельефность на поверхности картины.


      Картина Эрин Хансон

      Благодаря особой технике фрагменты работ Хансон иногда напоминают витражи.


      Картина Эрин Хансон


      Картина Эрин Хансон


      Картина Эрин Хансон


      Картина Эрин Хансон

      Сочные пейзажи Эрин Хансон: смотрите фото

       

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      Теги: Исскусство Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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