На Эйфелеву башню залез полуобнаженный человек: оттуда эвакуировали людей

В Париже 11 августа эвакуировали людей с Эйфелевой башни и прилегающей территории. Это произошло за несколько часов до закрытия Олимпийских игр.

Причиной этого стал мужчина, который решил подняться на французскую достопримечательность. На месте также находилась полиция.

Интересно Стало известно, кто будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады

Что известно об эвакуации людей с Эйфелевой башни

Журналисты Assosiated Press отметили, что мужчина без рубашки поднимался на 330-метровую башню днем 11 августа. Непонятно, откуда гражданин начал свое восхождение, но его заметили прямо над олимпийскими кольцами, украшающими вторую часть Эйфелевой башни, прямо над первой смотровой площадкой.

Полиция эвакуировала Эйфелеву башню из-за мужчины, забравшегося на достопримечательность / Фото AP и из соцсетей

Полиция эвакуировала посетителей из зоны вблизи памятника около 15:00 по местному времени. Некоторым посетителям, которых ненадолго заблокировали на втором этаже, позволили выйти примерно через 30 минут.

Человек начал подниматься на Эйфелеву башню в 14:45, полиция вмешалась, и мужчина был задержан,

– сообщил представитель парижской полиции на условиях анонимности.

Больше подробностей о мотивации и национальности мужчины на тот момент не было известно.

Момент уборки мужчины на Эйфелеву башню / Видео с аккаунта @rooted91954 в соцсети Х

В сети также появились видео с инцидентом. На одном из них мужчину выводит полиция, его руки закованы в наручники за спиной, и он говорит к прохожему: "Чертовски тепло, не так ли?".

Мужчину задержала полиция / Видео с аккаунта @mchristian__ в соцсети Х

Инцидент произошел, когда Олимпийские игры во Франции заканчиваются, а службы безопасности в Париже и за его пределами перемещают свое внимание на церемонию закрытия. Стоит отметить, что Эйфелева башня не будет частью церемонии закрытия, которая должна была начаться на Стад де Франс в северном пригороде Сен-Дени в 21:00.