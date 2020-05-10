В Париже позволили прогулки набережными Сены и в Булонском лесу

В Париже с 11 мая позволили прогулки набережными, Марсовым полем, на эспланаде возле Дома инвалидов, а также в Венсенском и Булонском лесах. Также французы смогут свободно выходить из дома.

Парки та сади відкриють для парижан не всюди, а лише в так званих "зелених" зонах. Тому, наприклад, відвідування парків та скверів району Іль-де-Франс, що у "червоній" зоні, – під забороною. Про це повідомляє префектура поліції у твіттері.

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Жителі Парижа зможуть виходити на пробіжку у будь-який час. Раніше це було дозволено лише до 10:00 або вже після 19:00.

Послаблення карантину у Франції з 11 травня:

Скасовано обмеження на пересування громадян.

Почнуть працювати бібліотеки

Відкриють невеликі магазини.

Почнуть працювати дитсадки та початкові школи.

Зверніть увагу! ТРЦ площею понад 40 тисяч метрів залишаться зачиненими. Також поки під забороною відвідування великих музеїв, спортивних залів та кінотеатрів.

Зазначимо, що у Франції вирішили продовжити режим надзвичайної ситуації до 10 липня. Станом на 10 травня в країні виявили 176 658 випадків коронавірусу, з них 26 310 – летальні, 56 038 хворим вдалось одужати.



Чому краще залишатись вдома / Інфографіка 24 каналу