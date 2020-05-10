Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

В Париже позволили прогулки набережными Сены и в Булонском лесу

- Читати новину українською
В Париже позволили прогулки набережными и в лесах с 11 мая 2020
У Парижі дозволили вільно пересуватись / Teletrader

В Париже с 11 мая позволили прогулки набережными, Марсовым полем, на эспланаде возле Дома инвалидов, а также в Венсенском и Булонском лесах. Также французы смогут свободно выходить из дома.

Парки та сади відкриють для парижан не всюди, а лише в так званих "зелених" зонах. Тому, наприклад, відвідування парків та скверів району Іль-де-Франс, що у "червоній" зоні, – під забороною. Про це повідомляє префектура поліції у твіттері.

Дивіться також Франція не буде нав'язувати 14-денну ізоляцію туристам з Європи

Жителі Парижа зможуть виходити на пробіжку у будь-який час. Раніше це було дозволено лише до 10:00 або вже після 19:00.

Послаблення карантину у Франції з 11 травня:

  • Скасовано обмеження на пересування громадян.
  • Почнуть працювати бібліотеки
  • Відкриють невеликі магазини.
  • Почнуть працювати дитсадки та початкові школи.

Зверніть увагу! ТРЦ площею понад 40 тисяч метрів залишаться зачиненими. Також поки під забороною відвідування великих музеїв, спортивних залів та кінотеатрів.

Зазначимо, що у Франції вирішили продовжити режим надзвичайної ситуації до 10 липня. Станом на 10 травня в країні виявили 176 658 випадків коронавірусу, з них 26 310 – летальні, 56 038 хворим вдалось одужати.

чому краще залишатись вдома
Чому краще залишатись вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ирина Пундор
Теги: Коронавирус COVID-19 Евросоюз Европа Новости Франции
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Как уберечь детей от криминального мира?
сегодня , 16:00 Как уберечь детей от криминального мира?
Фундація DEJURE
Угадайте звездную мамочку за фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
сегодня , 10:30 Угадайте звездную мамочку за фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
Юлія Михайлова
Путин боится второй перестройки, или Реинкарнация СССР обнуленным
сегодня , 08:40 Путин боится второй перестройки, или Реинкарнация СССР обнуленным
Олександр Баунов