У Парижі дозволили прогулянки набережними Сени та у Булонському лісі

У Парижі з 11 травня дозволили прогулянки набережними, Марсовим полем, на еспланаді біля Будинку інвалідів, а також у Венсенському і Булонським лісах. Також французи зможуть вільно виходити з дому.

Парки та сади відкриють для парижан не всюди, а лише в так званих "зелених" зонах. Тому, наприклад, відвідування парків та скверів району Іль-де-Франс, що у "червоній" зоні, – під забороною. Про це повідомляє префектура поліції у твіттері.

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Жителі Парижа зможуть виходити на пробіжку у будь-який час. Раніше це було дозволено лише до 10:00 або вже після 19:00.

Dans le cadre du déconfinement progressif, le préfet de Police a décidé de lever, dès le 11 mai, plusieurs restrictions prises au cours des précédentes semaines pic.twitter.com/5VD2XPdzOD — Préfecture de Police (@prefpolice) May 9, 2020

Послаблення карантину у Франції з 11 травня:

Скасовано обмеження на пересування громадян.

Почнуть працювати бібліотеки

Відкриють невеликі магазини.

Почнуть працювати дитсадки та початкові школи.

Зверніть увагу! ТРЦ площею понад 40 тисяч метрів залишаться зачиненими. Також поки під забороною відвідування великих музеїв, спортивних залів та кінотеатрів.

Зазначимо, що у Франції вирішили продовжити режим надзвичайної ситуації до 10 липня. Станом на 10 травня в країні виявили 176 658 випадків коронавірусу, з них 26 310 – летальні, 56 038 хворим вдалось одужати.



Чому краще залишатись вдома / Інфографіка 24 каналу