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У Парижі дозволили прогулянки набережними Сени та у Булонському лісі

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У Парижі дозволили прогулянки набережними та у лісах з 11 травня 2020
У Парижі дозволили вільно пересуватись / Teletrader

У Парижі з 11 травня дозволили прогулянки набережними, Марсовим полем, на еспланаді біля Будинку інвалідів, а також у Венсенському і Булонським лісах. Також французи зможуть вільно виходити з дому.

Парки та сади відкриють для парижан не всюди, а лише в так званих "зелених" зонах. Тому, наприклад, відвідування парків та скверів району Іль-де-Франс, що у "червоній" зоні, – під забороною. Про це повідомляє префектура поліції у твіттері.

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Жителі Парижа зможуть виходити на пробіжку у будь-який час. Раніше це було дозволено лише до 10:00 або вже після 19:00.

Послаблення карантину у Франції з 11 травня:

  • Скасовано обмеження на пересування громадян.
  • Почнуть працювати бібліотеки
  • Відкриють невеликі магазини.
  • Почнуть працювати дитсадки та початкові школи.

Зверніть увагу! ТРЦ площею понад 40 тисяч метрів залишаться зачиненими. Також поки під забороною відвідування великих музеїв, спортивних залів та кінотеатрів.

Зазначимо, що у Франції вирішили продовжити режим надзвичайної ситуації до 10 липня. Станом на 10 травня в країні виявили 176 658 випадків коронавірусу, з них 26 310 – летальні, 56 038 хворим вдалось одужати.

чому краще залишатись вдома
Чому краще залишатись вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Євросоюз Європа Коронавірус COVID-19 Новини Франції
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