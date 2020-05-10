У Парижі дозволили прогулянки набережними Сени та у Булонському лісі
У Парижі з 11 травня дозволили прогулянки набережними, Марсовим полем, на еспланаді біля Будинку інвалідів, а також у Венсенському і Булонським лісах. Також французи зможуть вільно виходити з дому.
Парки та сади відкриють для парижан не всюди, а лише в так званих "зелених" зонах. Тому, наприклад, відвідування парків та скверів району Іль-де-Франс, що у "червоній" зоні, – під забороною. Про це повідомляє префектура поліції у твіттері.
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Жителі Парижа зможуть виходити на пробіжку у будь-який час. Раніше це було дозволено лише до 10:00 або вже після 19:00.
Послаблення карантину у Франції з 11 травня:
- Скасовано обмеження на пересування громадян.
- Почнуть працювати бібліотеки
- Відкриють невеликі магазини.
- Почнуть працювати дитсадки та початкові школи.
Зверніть увагу! ТРЦ площею понад 40 тисяч метрів залишаться зачиненими. Також поки під забороною відвідування великих музеїв, спортивних залів та кінотеатрів.
Зазначимо, що у Франції вирішили продовжити режим надзвичайної ситуації до 10 липня. Станом на 10 травня в країні виявили 176 658 випадків коронавірусу, з них 26 310 – летальні, 56 038 хворим вдалось одужати.