Речь идет о станции метро "Европа". Ее временно назвали "Европа-Украина".

Интересно Глянец Vogue France поддержал Украину и посвятил мартовский номер свободе

Кто присоединился к инициативе

Инициировало такую акцию поддержки движение Stand With Ukraine во главе с режиссером Каткой Михалак. К ней присоединился ряд художников из Украины, Грузии, Польши и Франции, а именно:

актриса Карлотта Верни;

актриса Ида Яблонская;

аналитик Нино Тархнишвили;

дизайнер Нана Гиглемиани;

кинорежиссер Ян Чарлевский;

музыкант Юра Хусточка;

мультипликатор Эстера Тайбер;

мультипликатор Людвик Прушковски;

оператор Каспер Войцеховский;

переводчик Марианна Перебенесюк;

предприниматель Эдвард Майор;

художник Никита Кравцов.

Кроме них, приняли участие в акции и поддержали Украину анонимные деятели культуры.

Как выглядит сейчас станция "Европа-Украина": смотрите видео

Героическое сопротивление украинцев

"Украинский народ последние 6 дней ужасно страдает. Героическое сопротивление Украины за свободу, справедливость и демократия против жестокой агрессии Владимира Путина вызывают уважение", – написала в соцсетях Михалак.

По ее словам, украинцы защищают европейские ценности от порабощения, несправедливости и диктатуры.

Деятели культуры временно переименовали станцию метро / Фото Марианны Перебенесюк

Франция поддерживает Украину

Во Франции Статую Свободы одели в украинский флаг. В поддержку Украины в государстве распространяют известную картину Эжена Делакура "Свобода, ведущая народ" (Liberté guidant le peuple).

Эйфелеву башню в столице подсветили цветами украинского флага. Чтобы поддержать украинцев, люди массово вышли на улицы Франции.

Полный текст публикации:

С друзьями артисты из Украины, Польши, Грузии и Франции. Вторник, 1 марта 2022 года, 11.00, станция метро "Европа", Париж.

Мы, творческий коллектив Stand With Ukraine, переименовываем станцию "Европа" (линия 3) на "Европа-Украина" в знак солидарности с украинским народом.

С 2014 года Украина осуществила огромный демократический, экономический и социальный прогресс для интеграции в Европейский Союз. Украинский народ последние 6 дней ужасно страдает.

Сегодня героическое сопротивление за свободу, справедливость и демократия против жестокой агрессии Владимира Путина вызывают уважение. Сегодня украинцы защищают европейские ценности от порабощения, несправедливости и диктатуры.

Как европейцы и гуманисты мы поддерживаем Украину. Мы требуем прекратить вторжение и отвести российские войска, чтобы прекратить бои. Европа с Украиной. Мы надеемся, что свободная и демократическая Украина очень скоро будет интегрирована в Европейский Союз. Долгих лет свободной Украине! Коллектив артистов Stand With Ukraine.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!