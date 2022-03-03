Речь идет о станции метро "Европа". Ее временно назвали "Европа-Украина".
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Кто присоединился к инициативе
Инициировало такую акцию поддержки движение Stand With Ukraine во главе с режиссером Каткой Михалак. К ней присоединился ряд художников из Украины, Грузии, Польши и Франции, а именно:
- актриса Карлотта Верни;
- актриса Ида Яблонская;
- аналитик Нино Тархнишвили;
- дизайнер Нана Гиглемиани;
- кинорежиссер Ян Чарлевский;
- музыкант Юра Хусточка;
- мультипликатор Эстера Тайбер;
- мультипликатор Людвик Прушковски;
- оператор Каспер Войцеховский;
- переводчик Марианна Перебенесюк;
- предприниматель Эдвард Майор;
- художник Никита Кравцов.
Кроме них, приняли участие в акции и поддержали Украину анонимные деятели культуры.
Как выглядит сейчас станция "Европа-Украина": смотрите видео
Героическое сопротивление украинцев
"Украинский народ последние 6 дней ужасно страдает. Героическое сопротивление Украины за свободу, справедливость и демократия против жестокой агрессии Владимира Путина вызывают уважение", – написала в соцсетях Михалак.
По ее словам, украинцы защищают европейские ценности от порабощения, несправедливости и диктатуры.
Деятели культуры временно переименовали станцию метро / Фото Марианны Перебенесюк
Франция поддерживает Украину
Во Франции Статую Свободы одели в украинский флаг. В поддержку Украины в государстве распространяют известную картину Эжена Делакура "Свобода, ведущая народ" (Liberté guidant le peuple).
Эйфелеву башню в столице подсветили цветами украинского флага. Чтобы поддержать украинцев, люди массово вышли на улицы Франции.
Полный текст публикации:
С друзьями артисты из Украины, Польши, Грузии и Франции. Вторник, 1 марта 2022 года, 11.00, станция метро "Европа", Париж.
Мы, творческий коллектив Stand With Ukraine, переименовываем станцию "Европа" (линия 3) на "Европа-Украина" в знак солидарности с украинским народом.
С 2014 года Украина осуществила огромный демократический, экономический и социальный прогресс для интеграции в Европейский Союз. Украинский народ последние 6 дней ужасно страдает.
Сегодня героическое сопротивление за свободу, справедливость и демократия против жестокой агрессии Владимира Путина вызывают уважение. Сегодня украинцы защищают европейские ценности от порабощения, несправедливости и диктатуры.
Как европейцы и гуманисты мы поддерживаем Украину. Мы требуем прекратить вторжение и отвести российские войска, чтобы прекратить бои. Европа с Украиной. Мы надеемся, что свободная и демократическая Украина очень скоро будет интегрирована в Европейский Союз. Долгих лет свободной Украине! Коллектив артистов Stand With Ukraine.
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