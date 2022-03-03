Мовиться про станцію метро "Європа". Її тимчасово назвали "Європа-Україна".

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Хто долучився до ініціативи

Ініціював таку акцію підтримки рух Stand With Ukraine на чолі з режисеркою Каткою Міхалак. До неї долучилися низка митці із України, Грузії, Польщі і Франції, а саме:

акторка Карлотта Верні;

акторка Іда Яблонська;

аналітик Ніно Тархнішвілі;

дизайнерка Нана Гіглеміані;

кінорежисер Ян Чарлевський;

музикант Юра Хусточка;

мультиплікатор Естера Тайбер;

мультиплікатор Людвік Прушковські;

оператор Каспер Войцеховський;

перекладача Маріанна Перебенесюк;

підприємець Едвард Майор;

художник Микита Кравцов.

Окрім них, взяли участь в акції та підтримали Україну анонімні діячі культури.

Як виглядає зараз станція "Європа-Україна": дивіться відео

Героїчний опір українців

"Український народ останні 6 днів жахливо страждає. Героїчний опір України за свободу, справедливість і демократію проти жорстокої агресії Володимира Путіна викликає повагу", – написала у соцмережах Міхалак.

За її словами, українці захищають європейські цінності від поневолення, несправедливості та диктатури.

Діячі культури тимчасово перейменували станцію метро / Фото Маріанни Перебенесюк

Франція підтримує Україну

У Франції Статую Свободи одягли в український прапор. На підтримку України державою розповсюджують відому картину Ежена Делакура "Свобода, яка веде народ" (Liberté guidant le peuple).

Ейфелеву вежу у столиці підсвітили кольорами українського прапора. Щоб підтримати українців, люди масово вийшли на вулиці Франції.

Повний текст публікації:

З друзями артисти з України, Польщі, Грузії та Франції. Вівторок, 1 березня 2022 року, 11.00, станція метро "Європа", Париж.

Ми, мистецький колектив Stand With Ukraine, перейменовуємо станцію "Європа" (лінія 3) на "Європа-Україна" на знак солідарності з українським народом.

З 2014 року Україна здійснила величезний демократичний, економічний та соціальний прогрес для інтеграції до Європейського Союзу. Український народ останні 6 днів жахливо страждає.

Сьогодні героїчний опір України за свободу, справедливість і демократію проти жорстокої та жорстокої агресії Володимира Путіна викликає повагу. Сьогодні українці захищають європейські цінності від поневолення, несправедливості та диктатури.

Як європейці і гуманісти ми підтримуємо Україну. Ми вимагаємо припинити вторгнення і відвести російські війська, щоб припинити бої. Європа з Україною. Ми сподіваємося, що вільна і демократична Україна дуже скоро буде інтегрована в Європейський Союз. Довгих років вільній Україні! Колектив артистів Stand With Ukraine.

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