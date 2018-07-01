Парижский спайдермен, который спас ребенка, стал пожарником
Мигрант из Мали – Мамуду Гассам, который без страховки поднялся по фасаду многоэтажки в Париже, чтобы спасти ребенка, получил работу в команде пожарных.
Об этом сообщили на странице спасательной службы Парижа в соцсети Twitter.
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22-летний Гассам прибыл во Францию нелегально. Несколько месяцев он скитался в поисках заработка, а однажды вечером неожиданно – стал настоящим супер-героем.
24 сервисных служащих. Мамуду Гассами, присоединится к парижской бригаде саперов,
– говорится в сообщении.
Напомним, он самостоятельно, всего лишь за полминуты, взобрался на четвертый этаж дома – ради того, чтобы спасти мальчишку, который вот-вот мог упасть с балкона.
После этого президент Франции Эммануэль Макрон предоставил Гассаму французское гражданство. А ведущие СМИ прозвали мужчину спайдер-меном.