Паризький спайдермен, який врятував дитину, став пожежником

Мігрант з Малі – Мамуду Гассама, який без страховки піднявся по фасаду багатоповерхівки у Парижі, аби врятувати дитину, отримав роботу у команді вогнеборців.

Про це повідомили на сторінці рятувальної служби Парижа у соцмережі Twitter.

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22-річний Гассама прибув до Франції нелегально. Кілька місяців він поневірявся у пошуках заробітку, а одного вечора несподівано – став справжнім супер-героєм.

24 сервісні службовці. Мамуду Гассами, приєднається до паризької бригади саперів,

– йдеться в дописі.

24 nouveaux volontaires service civique dont Mamoudou Gassama ont rejoint cet après midi la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Félicitations à eux Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre ️https://t.co/j8oOCktHbv pic.twitter.com/bcc6h448nP — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 28 червня 2018 р.

Нагадаємо, він самотужки, лише за півхвилини, видряпався на четвертий поверх будинку – задля того, щоби врятувати хлопчика, яке от-от могло впасти з балкона.

Після цього президент Франції Еммануель Макрон надав Гассаму французьке громадянство. А провідні ЗМІ прозвали чоловіка cпайдер-меном.