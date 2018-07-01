Паризький спайдермен, який врятував дитину, став пожежником
Мігрант з Малі – Мамуду Гассама, який без страховки піднявся по фасаду багатоповерхівки у Парижі, аби врятувати дитину, отримав роботу у команді вогнеборців.
Про це повідомили на сторінці рятувальної служби Парижа у соцмережі Twitter.
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22-річний Гассама прибув до Франції нелегально. Кілька місяців він поневірявся у пошуках заробітку, а одного вечора несподівано – став справжнім супер-героєм.
24 сервісні службовці. Мамуду Гассами, приєднається до паризької бригади саперів,
– йдеться в дописі.
Нагадаємо, він самотужки, лише за півхвилини, видряпався на четвертий поверх будинку – задля того, щоби врятувати хлопчика, яке от-от могло впасти з балкона.
Після цього президент Франції Еммануель Макрон надав Гассаму французьке громадянство. А провідні ЗМІ прозвали чоловіка cпайдер-меном.