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Паризький спайдермен, який врятував дитину, став пожежником

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Паризький спайдер-мен, який врятував дитину, став пожежником
Паризький спайдер-мен, який врятував дитину, став пожежником / nv.ua

Мігрант з Малі – Мамуду Гассама, який без страховки піднявся по фасаду багатоповерхівки у Парижі, аби врятувати дитину, отримав роботу у команді вогнеборців.

Про це повідомили на сторінці рятувальної служби Парижа у соцмережі Twitter.

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22-річний Гассама прибув до Франції нелегально. Кілька місяців він поневірявся у пошуках заробітку, а одного вечора несподівано – став справжнім супер-героєм.

24 сервісні службовці. Мамуду Гассами, приєднається до паризької бригади саперів,
– йдеться в дописі.

Нагадаємо, він самотужки, лише за півхвилини, видряпався на четвертий поверх будинку – задля того, щоби врятувати хлопчика, яке от-от могло впасти з балкона. 

Після цього президент Франції Еммануель Макрон надав Гассаму французьке громадянство. А провідні ЗМІ прозвали чоловіка cпайдер-меном.

Теги: Новини Франції
Джерело: 24 канал
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