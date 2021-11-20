Говорится о территории на улице Генерала Жмаченко, 20. Община пытается создать там официальный парк. 19 ноября активисты встретились с городскими чиновниками, чтобы рассмотреть вопрос сохранения парка.

Другая позиция Парку Жмаченко быть: застройщик обустроит его за свой счет

Активисты утверждают, что во время этой встречи представители церкви "Христианская надежда" и застройщика пытались убедить депутатов в том, что парка как такового не существует. Мол, деревья преимущественно "нарисованы в фотошопе". Они также подчеркнули, что контролировать застройщика, как якобы хочет церковь, невозможно. Все потому, что в утвержденном проекте строительства парка вообще нет, зато на его месте – сплошная застройка.

Жители не соглашались на меморандум

Кроме этого, активисты пояснили, что не соглашались на подписание меморандума, об инициировании которого отмечали в "Христианской надежде". Более того, по их данным, социального комплекса, о котором говорят представители церкви совсем не существует. Однако в документах содержится информация о "новом строительстве" и "многоквартирных жилых домах".

Во-вторых, такое строительство незаконно, ведь целевое назначение земли – реконструкция, эксплуатация и обслуживание здания "церкви",

– подчеркнули активисты, ссылаясь на договор аренды.

Более того, они отметили, что строительный объем и плотность населения в новом жилом комплексе "с большой натяжкой" рассчитывали на весь земельный участок – то есть 4,2 гектара. При этом, в "Парке на Жмаченко" пояснили, что передать на баланс городу какую-то ее часть невозможно (в церкви утверждали, что передадут зону, в которой есть зеленые насаждения).

"Общине показали не документ, а рисунок"

Активисты также опровергли информацию о наличии нового проекта обустройства парка. Мол, не было даже старого, а был лишь проект строительства. "Общине показали не документ, а рисунок, где дома только поменяны местами, но это не спасает парк", – пожаловались жители.

В "Парке на Жмаченко" также отметили, что корректировка проектной документации должно содержать только реконструкцию здания церкви, а не строительство незаконного жилого комплекса из 9 многоэтажек – именно так, мол, есть сейчас. По словам жителей, представители застройщика и церкви не показывают реальный генплан и документы.