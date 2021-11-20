Мовиться про територію на вулиці Генерала Жмаченка, 20. Громада намагається створити там офіційний парк. 19 листопада активісти зустрілися з міськими чиновниками, аби розглянути питання збереження парку.

Інша позиція Парку Жмаченка бути: забудовник облаштує його за власний кошт

Активісти стверджують, що під час цієї зустрічі представники церкви "Християнська надія" та забудовника намагалися переконати депутатів у тому, що парку як такого не існує. Мовляв, дерева переважно "намальовані у фотошопі". Вони також підкреслили, що контролювати забудовника, як нібито хоче церква, неможливо. Все тому, що у затвердженому проєкті будівництва парку взагалі немає, натомість на його місці – суцільна забудова.

Мешканці не погоджувалися на меморандум

Крім цього, активісти пояснили, що не погоджувалися на підписання меморандуму, про ініціювання якого зазначали у "Християнській надії". Ба більше, за їхніми даними, соціального комплексу, про який говорять представники церкви, зовсім не існує. Натомість у документах міститься інформація про "нове будівництво" та "багатоквартирні житлові будинки".

По-друге, таке будівництво незаконне, адже цільове призначення землі – реконструкція, експлуатація та обслуговування будівлі "церкви",

– підкреслили активісти, посилаючись на договір оренди.

Ба більше, вони зауважили, що будівельний об'єм та щільність населення в новому житловому комплексі "з великою натяжкою" розраховували на всю земельну ділянку – тобто 4,2 гектара. При цьому, у "ПАРКу на Жмаченко" пояснили, що передати на баланс місту якусь її частину неможливо (у церкві стверджували, що передадуть зону, в якій є зелені насадження).

"Громаді показали не документ, а малюнок"

Активісти також спростували інформацію про наявність нового проєкту облаштування парку. Мовляв, не було навіть старого, а був лише проєкт будівництва. "Громаді показали не документ, а малюнок, де будинки лише поміняні місцями, але це не рятує парк", – поскаржилися мешканці.

У "ПАРКу на Жмаченко" також наголосили, що коригування проєктної документації повинно містити лише реконструкцію будівлі церкви, а не будівництво незаконного житлового комплексу з 9 багатоповерхівок, як є зараз. Зазначимо, що за словами мешканців, представники забудовника та церкви не показують реальний генплан та документи.