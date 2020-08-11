Парламент Беларуси назвал действия ОМОНа в отношении протестующих адекватными
Белорусский парламент обнародовал заявление относительно протестов в стране, которые начались 9 августа после объявления предварительных результатов выборов президента. Депутаты назвали их попыткой дестабилизации ситуации в стране, а действия правоохранителей там считают адекватными.
В парламенте Беларуси заявили, что путь насилия не является приемлемым для белорусского народа, сообщает "БелТА".
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Парламентарии осуждают попытки якобы расколоть общество и дестабилизировать ситуацию в стране. Там также говорят, что нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию.
Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство – обеспечивать правопорядок и спокойствие,
– говорится в заявлении.
Действия ОМОНа в отношении протестующих в парламенте Беларуси считают адекватными.
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Протесты в Беларуси: коротко
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после объявления предварительных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу на них одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были сфальсифицированы.
- Впервые на протесты люди вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать ОМОНовцы.
- Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.
- Люди планируют выходить на новые акции протеста и в дальнейшем.