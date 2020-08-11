Белорусский парламент обнародовал заявление относительно протестов в стране, которые начались 9 августа после объявления предварительных результатов выборов президента. Депутаты назвали их попыткой дестабилизации ситуации в стране, а действия правоохранителей там считают адекватными.

В парламенте Беларуси заявили, что путь насилия не является приемлемым для белорусского народа, сообщает "БелТА".

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Парламентарии осуждают попытки якобы расколоть общество и дестабилизировать ситуацию в стране. Там также говорят, что нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию.

Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство – обеспечивать правопорядок и спокойствие,

– говорится в заявлении.

Действия ОМОНа в отношении протестующих в парламенте Беларуси считают адекватными.

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Протесты в Беларуси: коротко