Білоруський парламент оприлюднив заяву щодо протестів у країні, які розпочались 9 серпня після оголошення попередніх результатів виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців там вважають адекватними.

У парламенті Білорусі заявили, що шлях насильства не є прийнятним для білоруського народу, повідомляє "БелТА".

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Парламентарі засуджують спроби начебто розколоти суспільство і дестабілізувати ситуацію у країні. Там також кажуть, що не можна допустити, щоб молодь Білорусі стала розмінною монетою в бажанні розгойдати ситуацію.

Кожен громадянин зобов'язаний дотримуватися законів, а держава – забезпечувати правопорядок і спокій,

– йдеться у заяві.

Дії ОМОНу щодо протестувальників у парламенті білорусі вважають адекватними.

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