Парламент Білорусі назвав дії ОМОНу щодо протестувальників адекватними
Білоруський парламент оприлюднив заяву щодо протестів у країні, які розпочались 9 серпня після оголошення попередніх результатів виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців там вважають адекватними.
У парламенті Білорусі заявили, що шлях насильства не є прийнятним для білоруського народу, повідомляє "БелТА".
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Парламентарі засуджують спроби начебто розколоти суспільство і дестабілізувати ситуацію у країні. Там також кажуть, що не можна допустити, щоб молодь Білорусі стала розмінною монетою в бажанні розгойдати ситуацію.
Кожен громадянин зобов'язаний дотримуватися законів, а держава – забезпечувати правопорядок і спокій,
– йдеться у заяві.
Дії ОМОНу щодо протестувальників у парламенті білорусі вважають адекватними.
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Протести в Білорусі: коротко
- Масові протести у Білорусі спалахнули після оголошення попередніх результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані.
- Вперше на протести люди вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Люди планують виходити на нові акції протесту й надалі.