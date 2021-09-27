Славик эмоционально отреагировала на эту новость в соцсети. Женщина призналась, что до сих пор не может поверить в исторические результаты выборов.

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Политик подчеркнула: она надеется, что в политической жизни начинается новая эпоха, связанная с человеческой самоидентификацией. До выборов Славик работала научной ассистенткой у 2 депутатов от "зеленых".

Ганзерер ранее занимала должность в региональном парламенте в Баварии. Политик планирует выступать за защиту климата и прав сексуальных меньшинств.

Результат голосования Ганзерер назвала признаком открытого и толерантного общества.

Результаты выборов в Бундестаг

Выборы в Бундестаг состоялись 26 сентября 2021 года. Явка избирателей составила 76,6%. Официальные результаты выборов объявят 15 октября 2021 года в Берлине.

Как распределились голоса избирателей