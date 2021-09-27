Славік емоційно відреагувала на цю новину у соцмережі. Зізналася, що досі не може повірити в історичні результати виборів.
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Політикиня наголосила: сподівається, що у політичному житті розпочинається нова епоха, пов'язана з людською самоідентифікацією. До виборів Славік працювала науковою асистенткою у 2 депутатів від "Зелених".
Ганзерер раніше обіймала посаду у регіональному парламенті у Баварії. Політикиня планує виступати за захист клімату і прав сексуальних меншин.
Результат голосування Ганзерер назвала ознакою відкритого і толерантного суспільства.
Результати виборів до Бундестагу
Вибори до Бундестагу відбулися 26 вересня 2021 року. Явка виборців становила 76,6%. Офіційні результати виборів оголосять 15 жовтня 2021 року у Берліні.
Як розподілилися голоси виборців
- Соціал-демократична партія – 25,7%;
- Християнсько-демократичний союз – 18,9%;
- "Зелені" – 14,8%;
- "Вільна демократична партія" – 11,5%;
- "Альтернатива для Німеччини" – 10,3%;
- Християнський соціальний союз – 5,2%;
- "Партія лівих" – 4,9%.