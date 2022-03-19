Итальянский парламентарий после выступления Зеленского хочет услышать "обращение" Путина
19 марта 2022 , 15:14Читати новину українською
Источник:Repubblica
Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед парламентом Италии 22 марта. Впрочем, там есть политики, которые также хотели бы послушать президента России Владимира Путина.
Речь идет о парламентарии Николо Гримальде. Именно он и три его однопартийца не голосовали за указ об отправлении оружия для нашего государства.
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Надо услышать контрагента. Поэтому пригласите Путина тоже,
– говорит он.
В то же время депутаты итальянского парламента отмечают, что не против выступления Зеленского.
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