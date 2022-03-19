Итальянский парламентарий после выступления Зеленского хочет услышать "обращение" Путина

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед парламентом Италии 22 марта. Впрочем, там есть политики, которые также хотели бы послушать президента России Владимира Путина.

Речь идет о парламентарии Николо Гримальде. Именно он и три его однопартийца не голосовали за указ об отправлении оружия для нашего государства.

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Надо услышать контрагента. Поэтому пригласите Путина тоже,

– говорит он.

В то же время депутаты итальянского парламента отмечают, что не против выступления Зеленского.

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