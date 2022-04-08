Необходимые поправки в законодательство одобрил парламент страны во время заседания в четверг, 7 апреля. Об этом сообщила партия "Действие и солидарность".

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Война – это зло, которое нельзя ничем оправдать. Под символами войны умирают люди. Пропаганда войны, ассоциирующаяся с победой во Второй мировой войне, – это величайшее оскорбление тем, кто боролся против войны и пожертвовал собой ради мира. Ни один ветеран не хочет, чтобы его дети и внуки погибали на войне,

– отметили в политсиле.

Там также подчеркнули, что в Молдове запрещаются "символы и атрибуты, пропагандирующие военную агрессию, военные преступления и преступления против человечности".

Кроме того, в партии указали, что депутаты проголосовали и за поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым физических и юридических лиц, производящих, демонстрирующих или распространяющих запрещенные символы, будут штрафовать.

Физлицам грозит штраф до 9 тысяч леев или до 60 часов общественных работ;

юридическим – штраф до 18 тысяч леев.