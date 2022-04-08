Необхідні поправки до законодавства схвалив парламент країни під час засідання у четвер, 7 квітня. Про це повідомила партія "Дія та солідарність".

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Війна – це зло, яке не можна нічим виправдати. Під символами війни вмирають люди. Пропаганда війни, що асоціюється з перемогою у Другій світовій війні, – це найбільша образа тим, хто боровся проти війни і пожертвував собою заради миру. Жоден ветеран не хоче, щоб його діти та онуки гинули на війні,

– зазначили у політсилі.

Там також наголосили, що у Молдові забороняються "символи та атрибути, які пропагують військову агресію, військові злочини та злочини проти людяності".

Окрім цього, у партії вказали, що депутати проголосували і за поправки до Кодексу про правопорушення, згідно з якими фізичних та юридичних осіб, що виготовляють, демонструють або розповсюджують заборонені символи, будуть штрафувати.

Фізособам загрожує штраф до 9 тисяч леїв або до 60 годин громадських робіт;

юридичним – штраф до 18 тисяч леїв.

Зверніть увагу! Місцевим ЗМІ наразі не вдалося знайти відповідний документ, що підтверджує ухвалу про заборону в Молдові георгіївської стрічки та символів Z і V.