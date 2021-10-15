В то же время польские законодатели поддержали строительство забора из колючей проволоки на границе с Беларусью. Стоимость проекта для защиты от нелегальной миграции составит примерно 353 миллиона евро.
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Нелегальным мигрантам запретят въезд в Польшу
Согласно принятой парламентом Польши поправке к закону, иностранцы, которые незаконно пересекут польскую границу и которых задержат на месте, должны будут покинуть территорию государства.
Кроме того, соответствующим гражданам также запретят въезд в Польшу на срок от 6 месяцев до пол года.
Новые нормы законодательства позволят польским властям оставлять без рассмотрения просьбы о предоставлении убежища от иностранцев, незаконно попавших на территорию страны. В то же время предусмотрели и исключения – для лиц, прибывших из стран, где "есть угроза их жизни и свободе".
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Ситуация на границе с Беларусью: главное
- С лета 2021 года Польша, Литва и Латвия столкнулись с массовым наплывом мигрантов на границах с Беларусью. Еще в мае Александр Лукашенко заявил, мол, "Минск до сих пор останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой". Однако в дальнейшем не будет делать этого (после реакции мирового сообщества на инцидент с самолетом Ryanair).
- С 2 сентября в приграничной полосе с Беларусью в Подляском и Люблинском воеводствах вынуждены были ввести чрезвычайное положение. Впоследствии его продлили еще на 60 дней.
- Рекордный наплыв нелегалов из Беларуси – 473 за сутки – в Польше зафиксировали уже 30 сентября