Решение о вступлении в НАТО предполагает отказ от внеблокового статуса. Это поддержали 269 парламентариев, против – 37, еще 43 отсутствовали.

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Что означает решение парламента

После голосования шведское правительство получило зеленый свет на вступление в НАТО. Однако сначала страны-члены Альянса должны ратифицировать заявку Швеции.

Парламент одобрил присоединение Швеции к Североатлантическому договору и ряд законодательных изменений, которые затем вступят в силу:

В частности, предлагают, чтобы в случае войны или угрозы войны правительство имело возможность самостоятельно, без решения парламента, обращаться в НАТО за военной поддержкой. Также смогут просить НАТО о военной поддержке для предотвращения нарушений целостности шведской территории не только во время войны, но и в мирное время.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО