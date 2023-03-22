Решение о вступлении в НАТО предполагает отказ от внеблокового статуса. Это поддержали 269 парламентариев, против – 37, еще 43 отсутствовали.
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Что означает решение парламента
После голосования шведское правительство получило зеленый свет на вступление в НАТО. Однако сначала страны-члены Альянса должны ратифицировать заявку Швеции.
Парламент одобрил присоединение Швеции к Североатлантическому договору и ряд законодательных изменений, которые затем вступят в силу:
- В частности, предлагают, чтобы в случае войны или угрозы войны правительство имело возможность самостоятельно, без решения парламента, обращаться в НАТО за военной поддержкой.
- Также смогут просить НАТО о военной поддержке для предотвращения нарушений целостности шведской территории не только во время войны, но и в мирное время.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО
- Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже в июне этого года. Генсек Альянса заявляет, что страны выполнили свои обязательства, поэтому необходимо завершить процесс ратификации.
- Ожидается, что страны формально присоединятся к НАТО во время саммита, который состоится 11 июля в Вильнюсе.
- Турция и Венгрия – последние два государства НАТО, которые до сих пор не одобрили вступление Финляндии и Швеции.