Рішення вступити до НАТО передбачає відмову від позаблокового статусу. Це підтримали 269 парламентарів, проти – 37, ще 43 були відсутні.
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Що означає рішення парламенту
Після голосування шведський уряд отримав зелене світло на вступ до НАТО. Однак спочатку країни-члени Альянсу мають ратифікувати заявку Швеції.
Парламент схвалив приєднання Швеції до Північноатлантичного договору та низку законодавчих змін, які потім набудуть чинності:
- Зокрема, пропонують, щоб у разі війни або загрози війни уряд мав можливість самостійно, без рішення парламенту, звертатися до НАТО за військовою підтримкою.
- Також зможуть просити НАТО про військову підтримку для запобігання порушенням цілісності шведської території не лише під час війни, а й у мирний час.
Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
- Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже у червні цього року. Генсек Альянсу заявляє, що країни виконали свої зобов’язання, тому потрібно час завершити процес ратифікації.
- Очікується, що країни формально приєднаються до НАТО під час саміту, який відбудеться 11 липня у Вільнюсі.
- Зазначимо, Туреччина та Угорщина – останні дві держави НАТО, які досі не схвалили вступ Фінляндії та Швеції.