Необоснованная клевета, – парламент Турции осудил признание Байденом геноцида армян
Великое национальное собрание Турции осудило признание Джо Байденом геноцида армян. Политики назвали заявление президента США "необоснованной клеветой".
Источник:Anadolu
По их словам, высказывания Джо Байдена не имеют никакого значения. Об этом говорится в совместном заявлении, которое подписали политические партии парламента.
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Парламент Турции осудил заявление Байдена о геноциде армян
Великое национальное собрание Турции провело заседание 27 апреля 2021 года. Парламентарии подписали совместное заявление о признании президентом США геноцида армян.
В парламенте решительно осудили высказывания Байдена от 24 апреля 2021 года о принятии претензий армянского лобби по поводу событий 1915 года.
Мы решительно опровергаем эту необоснованную клевету, которая не имеет никакого значения, кроме искажения истории по политическим мотивам,
– говорится в документе.
Турецкие политики призвали Байдена исправить свою ошибку. Мол, президент США должен изменить свои замечания по этому поводу.
"Призываем Джо Байдена поддержать усилия, направленные на то, чтобы все народы региона, прежде всего турецкий и армянский, могли жить в мире, стабильности и безопасности", – подчеркнули парламентарии.
- Джо Байден 24 апреля 2021 года сделал заявление, в котором официально признал геноцид армян в Османской империи.
- В Турции и Армении отреагировали на высказывания главы Белого дома. Стамбул возмутился заявлением Байдена. В то же время в Армении приветствовали слова американского лидера.
- Кроме этого, президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что считает заявление Байдена по геноциду армян несправедливым. И подчеркнул: президенту США необходимо тщательно изучить имеющиеся архивные документы.
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