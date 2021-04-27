Великое национальное собрание Турции осудило признание Джо Байденом геноцида армян. Политики назвали заявление президента США "необоснованной клеветой".

По их словам, высказывания Джо Байдена не имеют никакого значения. Об этом говорится в совместном заявлении, которое подписали политические партии парламента.

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Парламент Турции осудил заявление Байдена о геноциде армян

Великое национальное собрание Турции провело заседание 27 апреля 2021 года. Парламентарии подписали совместное заявление о признании президентом США геноцида армян.

В парламенте решительно осудили высказывания Байдена от 24 апреля 2021 года о принятии претензий армянского лобби по поводу событий 1915 года.

Мы решительно опровергаем эту необоснованную клевету, которая не имеет никакого значения, кроме искажения истории по политическим мотивам,

– говорится в документе.

Турецкие политики призвали Байдена исправить свою ошибку. Мол, президент США должен изменить свои замечания по этому поводу.

"Призываем Джо Байдена поддержать усилия, направленные на то, чтобы все народы региона, прежде всего турецкий и армянский, могли жить в мире, стабильности и безопасности", – подчеркнули парламентарии.

Справка. Речь идет о событиях 1915 года. На территориях, которые были подконтрольны власти Османской империи, физически уничтожали армян. Их принудительно депортировали и даже убивали. Днем геноцида армянского населения считают 24 апреля 1915 года, когда младотурецкие правители приказали собрать армянскую интеллигенцию в Стамбуле и депортировать.

Что этому предшествовало