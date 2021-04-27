Великі національні збори Туреччини засудили визнання Джо Байденом геноциду вірмен. Політики назвали заяву президента США "необґрунтованим наклепом".

За їхніми словами, висловлювання Джо Байдена не мають ніякого значення. Про це мовиться у спільній заяві, яку підписали політичні партії парламенту.

Читайте також Несправедливі заяви, – Ердоган про рішення Байдена визнати геноцид вірмен

Парламент Туреччини засудив заяву Байдена про геноцид вірмен

Великі національні збори Туреччини провели засідання 27 квітня 2021 року. Парламентарі підписали спільну заяву щодо визнання президентом США геноциду вірмен.

У парламенті рішуче засудили висловлювання Байдена від 24 квітня 2021 року про прийняття претензій вірменського лобі з приводу подій 1915 року.

Ми рішуче спростовуємо цей необґрунтований наклеп, який не має жодного значення, крім спотворення історії за політичними мотивами,

– мовиться в документі.

Турецькі політики закликали Байдена виправити свою помилку. Мовляв, президент США повинен змінити свої зауваження стосовно цього.

"Закликаємо Джо Байдена підтримати зусилля, спрямовані на те, щоб усі народи регіону, насамперед турецький і вірменський, могли жити в мирі, стабільності й безпеці", – наголосили парламентарі.

Довідка. Мовиться про події 1915 року. На територіях, які були підконтрольні владі Османської імперії, фізично знищували вірмен. Їх примусово депортовували і навіть вбивали. Днем геноциду вірменського населення вважають 24 квітня 1915 року, коли младотурецькі правителі наказали зібрати вірменську інтелігенцію у Стамбулі та депортувати.

Що цьому передувало