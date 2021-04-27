Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає заяву очільника США Джо Байдена несправедливою. До того ж він запропонував створити спільну комісію для вивчення питання.

Реджеп Ердоган критично відреагував на заяву Джо Байдена. Він запевнив, що в Туреччині є документи, які ймовірно потрібно вивчити.

До теми Байден офіційно визнав геноцид вірмен

Заява Ердогана

Президент США Байден зробив необґрунтовані, несправедливі та нереалістичні заяви про болючі події, що відбулися більше століття тому. Ці дискурси, які не мають історичного й юридичного висловлювання, засмучують нашу націю та нас,

– вважає Ердоган.

Президент Туреччини також запевнив, що це не вплине на стосунки двох країн. Він запропонував створити спільну комісію, яка б вивчила події 1915 року. За словами Ердогана він посилається на документи, які є в їхніх архівах.

"Я говорю про документи, я не знаю, про що говорить Байден. У наших архівах понад мільйон документів. Цікаво, скільки документів у архівах США, якщо так, чи зможе він їх відкрити? Чи зможуть зробити це в Європі?", – запевнив Реджеп Ердоган.

Коротка передісторія

Щороку 24 квітня вшановують пам'ять жертв. Факт геноциду вірмен вже визнали понад 20 країн світу, а також Європарламент.

24 квітня 2021 року Джо Байден заявив, що офіційно визнає геноцид вірмен.

У Вірменії такий крок назвали значним внеском у всесвітнє визнання геноциду вірмен.

У МЗС Туреччини ж викликали посла США та сказали, що заява підриває відносини між Вашингтоном і Анкарою.

У Латвії заявили про те, що заява Джо Байдена ускладнить стосунки між країнами НАТО.

Зверніть увагу! Мова йде про події 1915 року. Тоді в Османській імперії младотурецькі правителі наказали зібрати вірменську інтелігенцію у Стамбулі та депортувати. Загинули люди. Протягом наступних кількох років загинуло 1,5 мільйона вірмен.