Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает заявление главы США Джо Байдена несправедливым. К тому же он предложил создать совместную комиссию для изучения вопроса.

Реджеп Эрдоган критически отреагировал на заявление Джо Байдена. Он заверил, что у Турции есть документы, которые вероятно нужно изучить.

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Заявление Эрдогана

Президент США Байден сделал необоснованные, несправедливые и нереалистичные заявления о болезненных событиях, произошедших более века назад. Эти дискурсы, не имеющие исторического и юридического высказывания, огорчают нашу нацию и нас,

– считает Эрдоган.

Президент Турции также заверил, что это не повлияет на отношения двух стран. Он предложил создать совместную комиссию, которая бы изучила события 1915 года. По словам Эрдогана он ссылается на документы, которые есть в их архивах.

"Я говорю о документах, я не знаю, о чем говорит Байден. В наших архивах более миллиона документов. Интересно, сколько документов в архивах США, если да, сможет ли он их открыть? Смогут ли сделать это в Европе?", – заверил Реджеп Эрдоган.

Краткая предыстория

Обратите внимание! Речь идет о событиях 1915 года. Тогда в Османской империи младотурецкие правители приказали собрать армянскую интеллигенцию в Стамбуле и депортировать. Погибли люди. В течение следующих нескольких лет погибло 1,5 миллиона армян.