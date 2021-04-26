Министр обороны Латвии отреагировал на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян. Артис Пабрикс считает, что такой поступок осложнит отношения между странами НАТО.

Министр обороны Латвии критически отреагировал на то, что президент Джо Байден официально признал геноцид армян. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

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Заявление министра обороны Латвии

Министр Артис Пабрикс считает, что сейчас странам как никогда нужно сотрудничать. Зато действия президента США усложнят это сотрудничество.

Позиция президента США касательно давнего вопроса геноцида армян лишь усложнит сотрудничество между двумя странами НАТО тогда, когда это наиболее необходимо. Я могу дать подобный совет тем латвийским парламентариям, которые хотят покупать себе индульгенции, жертвуя национальными интересами,

– написал министр.

ASV prezidenta pozīcija senajā armēņu genocīda jautājumā tikai apgrūtinās sadarbību starp 2 NATO valstīm, tad kad tas visvairāk vajadzīgs. Līdzīgu padomu varu dot arī tiem Latvijas parlamentāriešiem, kuri ar šādu soli vēlas nopirkt indulgences sev, upurējot nacionālās intereses. — Artis Pabriks (@Pabriks) April 25, 2021

Кстати, по информации СМИ, член Сейма Латвии Юрис Юрашс анонсировал рассмотрение декларации по осуждением геноцида армян в Османской империи.

Краткая предыстория

24 апреля, в день памяти геноцида армян, президент США Джо Байден заявил, что официально признает геноцид этой национальности в Османской империи.

На событие отреагировали в Турции и в Армении. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что также чтит память армян, погибших в 1915 году. Он также рассказал, что есть определенные круги, которые пытаются политизировать события 1915 года и превратить их в орудие давления на Анкару.

В МИД Армении отметили, что заявление Байдена является значительным вкладом во всемирное признание геноцида армян.

25 апреля посла США Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции. Там сказали, что "это заявление глубоко задело турецкий народ и нанесло рану, которую трудно залечить". Также из-за этого в Турции не будет работать консульство и посольство США.