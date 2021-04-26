Осложнит сотрудничество между странами НАТО, – Латвия о признании Байденом геноцида армян
Министр обороны Латвии отреагировал на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян. Артис Пабрикс считает, что такой поступок осложнит отношения между странами НАТО.
Источник:твитер Артиса Пабрикса
Министр обороны Латвии критически отреагировал на то, что президент Джо Байден официально признал геноцид армян. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
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Заявление министра обороны Латвии
Министр Артис Пабрикс считает, что сейчас странам как никогда нужно сотрудничать. Зато действия президента США усложнят это сотрудничество.
Позиция президента США касательно давнего вопроса геноцида армян лишь усложнит сотрудничество между двумя странами НАТО тогда, когда это наиболее необходимо. Я могу дать подобный совет тем латвийским парламентариям, которые хотят покупать себе индульгенции, жертвуя национальными интересами,
– написал министр.
Кстати, по информации СМИ, член Сейма Латвии Юрис Юрашс анонсировал рассмотрение декларации по осуждением геноцида армян в Османской империи.
Краткая предыстория
- 24 апреля, в день памяти геноцида армян, президент США Джо Байден заявил, что официально признает геноцид этой национальности в Османской империи.
- На событие отреагировали в Турции и в Армении. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что также чтит память армян, погибших в 1915 году. Он также рассказал, что есть определенные круги, которые пытаются политизировать события 1915 года и превратить их в орудие давления на Анкару.
- В МИД Армении отметили, что заявление Байдена является значительным вкладом во всемирное признание геноцида армян.
- 25 апреля посла США Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции. Там сказали, что "это заявление глубоко задело турецкий народ и нанесло рану, которую трудно залечить". Также из-за этого в Турции не будет работать консульство и посольство США.
Что произошло в 1915 году?
- В 1915 году Османская империя преследовала армян. Тогда, по разным данным, погибло ориентировочно более 1,5 миллиона человек.
- Геноцид армян признали более 20 стран мира. Турция считает термин "геноцид" некорректным.
- О признании геноцида армян в США говорили ранее. Однако Турция была союзником США в НАТО, поэтому вопроса избегали.
- Впоследствии в декабре 2019 года Сенат США признал убийство 1,5 миллиона армян в Османской империи в 1915 – 1923 годах геноцидом.
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