В столице Венгрии Будапеште поднимается уровень воды в реке Дунай, в результате чего фиксируют подтопления. Об этом сообщают в социальных сетях, информирует 24 Канал.
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Затопление дошло и до Венгрии
В сети появились кадры наводнения в венгерской столице.
Сообщается, что Дунай, вышедший из берегов, затопил набережную Будапешта, где находится знаменитое здание венгерского парламента.
Справка. Венгерский парламент – самое большое здание страны, которое стоит на берегу самой длинной реки Западной Европы. Этот уникальный архитектурный комплекс строился на протяжении двух десятилетий. И сейчас по праву считается главной достопримечательностью Будапешта.
Парламент в Будапеште затопило: смотреть видео
Напомним, что в странах Центральной Европы вместе с Польшей, Румынией, Чехией, Австрией и Молдовой произошли мощные наводнения из-за сильных дождей, что привело к гибели людей, массовым эвакуациям и разрушению домов.
По состоянию на среду, 18 сентября, количество жертв экстремальных погодных условий, вызванных штормом "Борис" в Центральной и Восточной Европе, возросло до по меньшей мере 23 человек.