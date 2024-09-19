В столице Венгрии Будапеште поднимается уровень воды в реке Дунай, в результате чего фиксируют подтопления. Об этом сообщают в социальных сетях, информирует 24 Канал.

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Затопление дошло и до Венгрии

В сети появились кадры наводнения в венгерской столице.

Сообщается, что Дунай, вышедший из берегов, затопил набережную Будапешта, где находится знаменитое здание венгерского парламента.

Справка. Венгерский парламент – самое большое здание страны, которое стоит на берегу самой длинной реки Западной Европы. Этот уникальный архитектурный комплекс строился на протяжении двух десятилетий. И сейчас по праву считается главной достопримечательностью Будапешта.

Парламент в Будапеште затопило: смотреть видео

Напомним, что в странах Центральной Европы вместе с Польшей, Румынией, Чехией, Австрией и Молдовой произошли мощные наводнения из-за сильных дождей, что привело к гибели людей, массовым эвакуациям и разрушению домов.

По состоянию на среду, 18 сентября, количество жертв экстремальных погодных условий, вызванных штормом "Борис" в Центральной и Восточной Европе, возросло до по меньшей мере 23 человек.