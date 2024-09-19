У столиці Угорщини Будапешті підіймається рівень води у річці Дунай, внаслідок чого фіксують підтоплення. Про це повідомляють у соціальних мережах, інформує 24 Канал.

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Затоплення дійшло і до Угорщини

У мережі з'явилися кадри повені в угорській столиці.

Повідомляється, що Дунай, що вийшов з берегів, затопив набережну Будапешта, де знаходиться знаменита будівля угорського парламенту.

Довідка. Угорський парламент – найбільша будівля країни, яка стоїть на березі найдовшої річки Західної Європи. Цей унікальний архітектурний комплекс будувався упродовж двох десятиліть. І зараз по праву вважається головною визначною пам'яткою Будапешта.

Парламент у Будапешті затопило: дивитися відео

Нагадаємо, що у країнах Центральної Європи разом із Польщею, Румунією, Чехією, Австрією та Молдовою відбулися потужні повені через сильні дощі, що призвело до загибелі людей, масових евакуацій та руйнування будинків.

Станом на середу, 18 вересня, кількість жертв екстремальних погодних умов, спричинених штормом "Борис" у Центральній і Східній Європі, зросла до щонайменше 23 осіб.