Соответствующий законопроект депутаты поддержали во время заседания 27 июля. За это решение проголосовали 302 нардепа.
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Кого касаются изменения
Законопроект предусматривает освобождение от взыскания долгов по потребительскому кредитованию на период действия военного положения. Нововведения касаются прежде всего:
- военнослужащих, в том числе тех, кто служит в рядах ВСУ, Нацгвардии, Теробороны, Госпогранслужбы, Госспецсвязи и других военных формирований;
- военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью, повлекших заболевание во время прохождения службы;
- родственников погибших и пропавших без вести военнослужащих;
- лиц, находящихся в плену или пропавших без вести.
Изменения для кредитодателей
Если лицо имеет один из определенных статусов и теряет его, то в течение 30 дней она должна уведомить кредитодателя об этом. В то же время кредитодатели обязаны разместить на своих сайтах контактные данные, по которым граждане могут сообщать о приобретении или потере статуса, предусматривающего запрещение взыскания кредитов.
Согласно закону, кредитодатель имеет право обратиться в государственные органы для подтверждения информации о прохождении службы, инвалидности, гибели или пропаже без вести или попадании в плен.
Почему Рада одобрила этот законопроект
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что многие граждане до полномасштабного вторжения России пользовались потребительскими кредитами. Однако сейчас государство должно обеспечить социальную защиту для тех, кто защищает нашу страну и членов их семей.
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