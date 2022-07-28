Соответствующий законопроект депутаты поддержали во время заседания 27 июля. За это решение проголосовали 302 нардепа.

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Кого касаются изменения

Законопроект предусматривает освобождение от взыскания долгов по потребительскому кредитованию на период действия военного положения. Нововведения касаются прежде всего:

военнослужащих, в том числе тех, кто служит в рядах ВСУ, Нацгвардии, Теробороны, Госпогранслужбы, Госспецсвязи и других военных формирований;

военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью, повлекших заболевание во время прохождения службы;

родственников погибших и пропавших без вести военнослужащих;

лиц, находящихся в плену или пропавших без вести.

Изменения для кредитодателей

Если лицо имеет один из определенных статусов и теряет его, то в течение 30 дней она должна уведомить кредитодателя об этом. В то же время кредитодатели обязаны разместить на своих сайтах контактные данные, по которым граждане могут сообщать о приобретении или потере статуса, предусматривающего запрещение взыскания кредитов.

Согласно закону, кредитодатель имеет право обратиться в государственные органы для подтверждения информации о прохождении службы, инвалидности, гибели или пропаже без вести или попадании в плен.

Почему Рада одобрила этот законопроект

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что многие граждане до полномасштабного вторжения России пользовались потребительскими кредитами. Однако сейчас государство должно обеспечить социальную защиту для тех, кто защищает нашу страну и членов их семей.

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