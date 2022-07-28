Відповідний законопроєкт депутати підтримали під час засідання 27 липня. За це рішення проголосували 302 нардепи.

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Кого стосуються зміни

Законопроєкт передбачає звільнення від стягнення боргів зі споживчого кредитування на період дії воєнного стану. Нововведення стосуються насамперед:

військовослужбовців, зокрема тих, хто служить у лавах ЗСУ, Нацгвардії, Тероборони, Держприкордонслужби, Держспецзв'язку та інших військових формувань;

військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю, які спричинили захворювання під час проходження служби;

родичів загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців;

осіб, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

Зміни для кредитодавців

Якщо особа, яка має один із визначених статусів. втрачає його, то протягом 30 днів вона повинна повідомити кредитодавця про це. Водночас кредитодавці зобов'язані розмістити на своїх сайтах контактні дані, за яким громадяни можуть повідомляти про набуття чи втрату статусу, який передбачає заборону стягнення кредитів.

Відповідно до закону, кредитодавець має право звернутися до державних органів для підтвердження інформації щодо проходження служби, інвалідності, загибелі чи зникнення безвісти або потрапляння в полон.

Чому Рада схвалила цей законопроєкт

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що чимало громадян до повномасштабного вторгнення росії користувалися споживчими кредитами. Однак зараз держава повинна забезпечити соціальний захист для тих, хто боронить нашу країну та членам їхніх родин.

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