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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Парламент будет работать, и это то, на что не рассчитывал Президент, – Сыроид

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Оксана Сироид
Оксана Сироид / 24 Канал

Вице-спикер Оксана Сыроид убеждена, что фракция БПП вернется в зал Верховной Рады, поскольку уже сейчас понятно, что парламент будет продолжать работать.

По ее словам, сегодняшняя ситуация должна помочь Президенту усвоить важный урок – нельзя ломать людей, в том числе и депутатов, и надо уметь искать консенсус.

Должно быть не так, как хочет он, а так, как это должно быть от природы вещей. И если природа вещей говорит, что должно быть представительство всех политических фракций и групп в ЦИК, то Президент своей волей не может это переломить,
– отметила Сыроид.

Вице-спикер подчеркивает – что к подобному шантажу прибегали все президенты на протяжении 27 лет независимости, когда теряли доверие людей и авторитет.

"Нынешний Президент не уникален. Он компенсирует собственную пустоту, неспособность генерировать решения, которых от него ждет общество, и выбирает самоутверждаться на парламенте, ломая или насилуя его".

Подобные ситуации, по мнению Оксаны Сыроид, могут перестать повторяться тогда, когда из-за изменений в Конституцию будет установлен парламентский контроль за Президентом как с исполнительной властью, или же исполнительную власть заберут от Президента к премьер-министру.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Верховная Рада Оксана Сыроид Самопомич
Источник: 24 Канал
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