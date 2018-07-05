Парламент будет работать, и это то, на что не рассчитывал Президент, – Сыроид

Вице-спикер Оксана Сыроид убеждена, что фракция БПП вернется в зал Верховной Рады, поскольку уже сейчас понятно, что парламент будет продолжать работать.

По ее словам, сегодняшняя ситуация должна помочь Президенту усвоить важный урок – нельзя ломать людей, в том числе и депутатов, и надо уметь искать консенсус.

Должно быть не так, как хочет он, а так, как это должно быть от природы вещей. И если природа вещей говорит, что должно быть представительство всех политических фракций и групп в ЦИК, то Президент своей волей не может это переломить,

– отметила Сыроид.

Вице-спикер подчеркивает – что к подобному шантажу прибегали все президенты на протяжении 27 лет независимости, когда теряли доверие людей и авторитет.

"Нынешний Президент не уникален. Он компенсирует собственную пустоту, неспособность генерировать решения, которых от него ждет общество, и выбирает самоутверждаться на парламенте, ломая или насилуя его".

Подобные ситуации, по мнению Оксаны Сыроид, могут перестать повторяться тогда, когда из-за изменений в Конституцию будет установлен парламентский контроль за Президентом как с исполнительной властью, или же исполнительную власть заберут от Президента к премьер-министру.