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Парламент буде працювати, і це те, на що не розраховував Президент, – Сироїд

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Оксана Сироїд
Оксана Сироїд / 24 Канал

Віце-спікер Оксана Сироїд переконана, що фракція БПП повернеться у залу Верховної Ради, оскільки вже зараз зрозуміло, що парламент продовжуватиме працювати.

За її словами, сьогоднішня ситуація повинна допомогти Президентові засвоїти важливий урок – не можна ламати людей, в тому числі і депутатів, і треба вміти шукати консенсус.

Має бути не так, як хоче він, а так, як це має бути від природи речей. І якщо природа речей каже, що має бути представництво всіх політичних фракцій та груп у ЦВК, то Президент своєю волею не може це переламати,
– зазначила Сироїд.

Віце-спікер наголошує – що до подібного шантажу вдавалися всі президенти впродовж 27 років незалежності, коли втрачали довіру людей і авторитет.

"Нинішній Президент не унікальний. Він компенсує власну порожнечу, нездатність генерувати рішення, яких від нього чекає суспільство, і вибирає самостверджуватися на парламенті, ламаючи чи ґвалтуючи його".

Подібні ситуації, на думку Оксани Сироїд, можуть перестати повторюватись тоді, коли через зміни до Конституції буде встановлений парламентський контроль за Президентом як за виконавчою владою, або ж виконавчу владу заберуть від Президента до прем'єр-міністра.

Теги: Новини України Оксана Сироїд Самопоміч Петро Порошенко Верховна Рада Новини політики
Джерело: 24 Канал
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