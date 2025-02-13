Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Що відомо про блокування трибуни сьогодні

Так, нинішнє засідання Верховної Ради розпочалося з конфлікту. Народні депутати від "Європейської солідарності" з плакатами заблокували трибуну під вигуки "ганьба".

Нардепи вийшли із плакатами, де пише: "Україна не Росія", "Ні диктатурі", "ДумайТЕ про перемогу, а не про вибори". Через це сьогоднішнє засідання Ради закрили.

Щось є відчуття, що завтра (14 лютого – 24 Канал) теж анонсована година запитань до Уряду може не відбутися. Ех, такий був би процес на День всіх закоханих 14 лютого,

– зазначає Железняк.

Контекст! 13 лютого рішенням РНБО було введено санкції проти колишнього президента України Петра Порошенка. Про це стало відомо ще днем раніше, що підтверджував і сам Порошенко.