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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Парламент Израиля объявил о самороспуске и повторном проведении выборов

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      Израильский парламент самораспустился
      Израильский парламент самораспустился / Фото из открытых источников

      Такое решение поддержали 74 депутата, а 45 голосовали против. Перед закрытием парламент проведет еще два заседания. Первые в истории Израиля повторные парламентские выборы назначены на 17 сентября.

      На такой шаг парламентарии пошли в связи с тем, что действующий израильский премьер Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию из партий, избранных в парламент 9 апреля. Об этом он сообщил своей партии "Ликуд" перед голосованием, информирует издание The Jerusalem Post.

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      Ранее президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что пойдет на все, чтобы избежать новых выборов. Однако в партии Нетаньяху решили инициировать голосование о самороспуске парламента, чтобы не дать ему сформировать правительство без премьера и его сторонников.

      Этот случай является первым в истории Израиля, когда выборы в парламент не привели к созданию правительства. The Times of Israel называет решение о повторных парламентских выборах "беспрецедентным" событием.

      Почему же не удалось сформировать коалицию

      По итогам досрочных выборов, прошедших в апреле 2019 года, Нетаньяху должен был сформировать новую коалицию в течение 42 дней. Этот срок истек в полночь 29 мая. Премьер-министру не удалось договориться с блоком "Яхадут ха-Тора" и партией "Наш дом – Израиль" во главе с экс-министром обороны Авигдором Либерманом.

      Партии конфликтуют из-за законопроекта о массовом призыве в армию, в том числе ультрарелигиозной молодежи. Либерман настаивал, чтобы документ был принят без изменений в том виде, в котором его предварительно утвердил парламент предыдущего созыва. Религиозные партии настаивали на внесении изменений и отказались входить в коалицию, если законопроект останется без изменений.

      blog_ava
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      Теги: Новости Израиля Новости политики
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