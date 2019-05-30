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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Парламент Ізраїлю оголосив про саморозпуск та повторне проведення виборів

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      Ізраїльський парламент саморозпустився
      Ізраїльський парламент саморозпустився / Фото з відкритих джерел

      Таке рішення підтримали 74 депутати, а 45 голосували проти. Перед закриттям парламент проведе ще два засідання. Перші в історії Ізраїлю повторні парламентські вибори призначено на 17 вересня.

      На такий крок парламентарії пішли в зв'язку з тим, що чинний ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху не зміг сформувати правлячу коаліцію з партій, обраних до парламенту 9 квітня. Про це він повідомив своїй партії "Лікуд" перед голосуванням, інформує видання The Jerusalem Post.

      Читайте також: Саакашвілі відповів, чи братиме участь у парламентських виборах

      Раніше президент Ізраїлю Реувен Рівлін заявляв, що піде на все, аби уникнути нових виборів. Однак у партії Нетаньяху вирішили ініціювати голосування про саморозпуск парламенту, щоб не дати йому сформувати уряд без прем'єра та його прихильників.

      Цей випадок є першим в історії Ізраїлю, коли вибори в парламент не привели до створення уряду. The Times of Israel називає рішення про повторні парламентські вибори "безпрецедентною" подією.

      Чому ж не вдалося сформувати коаліцію

      За підсумками дострокових виборів, що пройшли у квітні 2019 року, Нетаньяху повинен був сформувати нову коаліцію протягом 42 днів. Цей термін закінчився опівночі 29 травня. Прем'єр-міністру не вдалося домовитися з блоком "Яхадут ха-Тора" і партією "Наш дім – Ізраїль" на чолі з екс-міністром оборони Авігдором Ліберманом.

      Партії конфліктують через законопроект про масовий призов до армії, в тому числі ультрарелігійної молоді. Ліберман наполягав, щоб документ було прийнято без змін в тому вигляді, в якому його попередньо затвердив парламент попереднього скликання. Релігійні партії наполягали на внесенні змін і відмовилися входити в коаліцію, якщо законопроект залишиться без змін.

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      Теги: Новини політики
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