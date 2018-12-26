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      Парламент Израиля самораспустился и назначил дату выборов

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      Кнессет принял решение о самороспуске
      Кнессет принял решение о самороспуске / Фото из открытых источников

      Кнессет – парламент Израиля – принял в среду законопроект о самороспуске и назначил досрочные выборы на 9 апреля. Со 2 января парламент идет на предвыборные каникулы.

      Об этом сообщило радио Израиля Kan.

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      Отмечается, что 102 депутата проголосовали за роспуск действующего состава палаты, двое воздержались. После утверждения этого законопроекта Кнессет со 2 января идет на так называемые предвыборные каникулы. Правительство Биньямина Нетаньяху продолжит работать до формирования в конце апреля 2019 нового кабинета по результатам голосования.

      Последние опросы общественного мнения предсказывают победу на досрочных выборах 9 апреля Партия Нетаньяху "Ликуд". Нетаньяху возглавляет израильское правительство третий срок подряд с 2009 года и четвертый в карьере.

      Решение о роспуске Кнессета и проведении досрочных парламентских выборов единогласно приняли 24 декабря председатели партий, входящих в правительственную коалицию Израиля. Причиной роспуска парламента стали разногласия вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию. Сначала парламентские выборы должны были состояться в ноябре 2019 года.

      Теги: Новости политики Новости Израиля
      Источник: 24 Канал
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