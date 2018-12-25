Израиль отбил ракетную атаку Сирии

Армия обороны Израиля сообщила, что системы противовоздушной обороны страны отбили атаку зенитной ракетой, запущенной с территории Сирии.

Об этом сообщает официальный Twitter Армии обороны Израиля.

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Система противовоздушной обороны была задействована против запущенной из Сирии зенитной ракеты,

– говорится сообщении.

Заметим, что Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года. 8 мая Израиль привел войска в состояние повышенной готовности к атаке из Сирии, развернул ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах. Позже ВВС страны нанесли несколько ударов по территории САР.

Последняя ракетная атака на Сирию была осуществлена Израилем 29 ноября. Тогда удар был нанесен по западному пригороду Эль-Кисва.

An IDF aerial defense system activated in response to an anti-aircraft missile launched from Syria. — Israel Defense Forces (@IDF) 25 грудня 2018 р.

Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.