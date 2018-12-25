Ізраїль відбив ракетну атаку Сирії

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що системи протиповітряної оборони країни відбили атаку зенітною ракетою, що була запущена з території Сирії.

Про це інформує офіційний Twitter Армії оборони Ізраїлю.

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Система протиповітряної оборони була задіяна проти запущеної з Сирії зенітної ракети,

– повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

Зауважимо, що Сирія та Ізраїль формально перебувають у стані війни з 1973 року. 8 травня Ізраїль привів війська в стан підвищеної готовності до атаки з Сирії, розгорнув ППО і наказав відкрити бомбосховища на Голанських висотах. Пізніше ВПС країни завдали кілька ударів по території САР.

Остання ракетна атака на Сирію була здійснена Ізраїлем 29 листопада. Тоді удар було нанесено по західному передмістю Ель-Кисва.

An IDF aerial defense system activated in response to an anti-aircraft missile launched from Syria. — Israel Defense Forces (@IDF) 25 грудня 2018 р.

Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.