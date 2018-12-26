Парламент Ізраїля саморозпустився і призначив дату виборів

Кнесет – парламент Ізраїлю – прийняв в середу законопроект про саморозпуск і призначив дострокові вибори на 9 квітня. З 2 січня парламент йде на передвиборні канікули.

Про це повідомило радіо Ізраїля Kan.

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Зазначається, що 102 депутати проголосували за розпуск чинного складу палати, двоє утрималися. Після затвердження цього законопроекту Кнесет з 2 січня йде на так звані передвиборчі канікули. Уряд Біньяміна Нетаньяху продовжить працювати до формування в кінці квітня 2019 року нового кабінету за результатами голосування.

Останні опитування громадської думки пророкують перемогу на дострокових виборах 9 квітня партії Нетаньяху "Лікуд". Нетаньяху очолює ізраїльський уряд третій термін поспіль з 2009 року і четвертий у кар'єрі.

Рішення про розпуск кнесету і проведення дострокових парламентських виборів одноголосно прийняли 24 грудня голови партій, що входять в урядову коаліцію Ізраїлю. Причиною розпуску парламенту стали розбіжності навколо законопроекту про призов ортодоксальних іудеїв в ізраїльську армію. Спочатку парламентські вибори повинні були відбутися у листопаді 2019 року.