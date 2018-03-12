Парламент Великобритании окружен из-за обнаружения подозрительного вещества
В понедельник, 12 марта, правоохранители оцепили территорию вокруг парламента Великобритании, причиной чего стало обнаружение подозрительного вещества.
Об этом сообщает "Эхо Москвы".
На месте работает полиция. По данным британских СМИ, в парламенте Великобритании была обнаружена подозрительная посылка. Ее нашли в здании Норманн-шоу, где расположены депутатские офисы.
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Два человека, а именно мужчина и женщина, которые имели контакт с подозрительной посылкой, были госпитализированы "в качестве меры пресечения". При этом общей эвакуации парламента не проводилось.
"Мы уже знаем о потенциальной ситуации, связанной с подозрительным веществом. Полиция Лондона ведет расследование", — заявили в британской полиции.