Парламент Британії оточено через виявлення підозрілої речовини

В понеділок, 12 березня, правоохоронці оточили територію навколо парламенту Великобританії, причиною чого стало виявлення підозрілої речовини.

Про це повідомляє "Эхо Москвы".

На місці працює поліція. За даними британських ЗМІ, у парламенті Британії була виявлена підозріла посилка. Її знайшли в будівлі Норманн-Шоу, де розташовані депутатські офіси.

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Двоє людей, а саме чоловік та жінка, що мали контакт із підозрілою посилкою, були госпіталізовані "в якості запобіжного заходу". При цьому загальної евакуації парламенту не проводилося.

"Ми вже знаємо про потенційну ситуацію, пов'язану з підозрілою речовиною. Поліція Лондона веде розслідування", – заявили у британській поліції.