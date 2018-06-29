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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Парламентская модель от Тимошенко может привести к узурпации власти, – эксперт

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Стоит ли сейчас переходить к парламентской республике?
Стоит ли сейчас переходить к парламентской республике? / 24 канал

Лучше улучшать нынешнюю модель государственного правления Украины, парламентско-президентскую, чем переходить к парламентской форме правления. Потому что такой переход может парализовать страну.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Александр Леонов.

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Если проанализировать сегодняшнюю Конституцию, то наибольшую власть имеет Верховная Рада, которая формирует правительство и создает суды. Президент отвечает за внешнюю политику и оборону, но прямо влиять на экономику не может. Также глава государства уже не может создавать суды, а назначение судей – чисто церемониальная функция. Но парламент – слабое звено, которая уравновешивается правительством и президентом. Если отказаться от этих предохранителей, то можно провалиться между двух стульев,
– уверен Александр Леонов.

К тому же, отмечает политолог, если посмотреть на рейтинги партий и оценить это с точки зрения того, каким будет следующий парламент, то он будет пестрым и недееспособным. С этой точки зрения переход на парламентскую республику может парализовать страну.

В то же время, отмечает он, и парламентская модель, которую предложила лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, может привести к узурпации власти. В частности, отмечает эксперт, это так называемая итальянская модель, от которой в Италии уже отказались, предлагает два тура парламентских выборов. Партии, которые получили 1-2 место, выходят во второй тур. Победитель сразу получает 226 голосов в парламенте и формирует правительство. Поэтому, отмечает Леонов, это жесткая узурпация власти партией, которая может реально иметь поддержку 10-11% населения. По сути, монополия на власть.

Возможно, считает политолог, со временем Украина придет к парламентской модели. Но для этого мы должны быть в безопасности и иметь определенную экономическую подушку.

Напомним, согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в июне, если бы парламентские выборы состоялись в июне, то 11,5% проголосовали бы за "Батькивщину"; 8,4% – за "Гражданскую позицию"; 6% – за "Оппозиционный блок"; 5,9% – за Радикальную партию; 5,6% – за партию "За жизнь"; 4,2% – за "Блок Петра Порошенко"; 2,5% – за "Свободу"; 2,4% – за "Самопомич"; 1% – за Аграрную партию; за другие партии – всего 5,5%.

Одновременно 6,6% – вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень; 10,6% – решили не участвовать в голосовании; 28,8% – не определились, за кого голосовать; 1,2% – отказались отвечать на вопрос.

Теги: Новости политики Новости Украины Конституция Юлия Тимошенко Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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