Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Стоит отметить, что всего неделю назад в стране прошел первый тур президентских выборов, где победил ультраправый кандидат.

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Что известно о парламентских выборах в Румынии

На выборах в Румынии будут соревноваться более 10 тысяч кандидатов. Известно, что в целом зарегистрировалась 31 партия и альянс, а также 19 организаций национальных меньшинств.

Парламент Румынии состоит из двух палат:

Сенат, имеющий 133 места;

Нижняя палата, состоящая из 323 мест.

По данным опроса AtlasIntel, ультраправый "Альянс за единство румын" (AUR) лидирует с 22,4%, также несколько отстает от него господствующая Социал-демократическая партия (PSD) с 21,4%.

Правоцентристский "Союз сохранения Румынии" получил 17,5%. Его лидер Елена Ласкони также будет соревноваться во втором туре президентских выборов. Опрос показывает, что дальше идет "Национальная либеральная партия" (PNL) с 13,4%.

По закону, все 19 миллионов граждан Румынии, которая является членом Европейского Союза и НАТО, имеют право принять участие в выборах.

Напомним, по результатам первого тура президентских выборов в Румынии, победу одержал ультраправый националистический кандидат Келин Джорджеску. После объявления результатов румынская молодежь вышла на протест против пророссийского политика.