Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Варто зазначити, що лише тиждень тому в країні пройшов перший тур президентських виборів, де переміг ультраправий кандидат.

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Що відомо про парламентські вибори в Румунії

На виборах у Румунії змагатимуться понад 10 тисяч кандидатів. Відомо, що загалом зареєструвалася 31 партія та альянс, а також 19 організацій національних меншин.

Парламент Румунії складається з двох палат:

Сенат, що має 133 місця;

Нижня палата, що складається з 323 місць.

За даними опитування AtlasIntel, ультраправий "Альянс за єдність румунів" (AUR) лідирує з 22,4%, також дещо відстає від нього панівна Соціал-демократична партія (PSD) з 21,4%.

Правоцентристський "Союз збереження Румунії" отримав 17,5%. Його лідерка Елена Ласконі також змагатиметься у другому турі президентських виборів. Опитування показує, що далі йде "Національна ліберальна партія" (PNL) з 13,4%.

За законом, усі 19 мільйонів громадян Румунії, яка є членом Європейського Союзу та НАТО, мають право взяти участь у виборах.

Нагадаємо, за результатами першого туру президентських виборів у Румунії, перемогу здобув ультраправий націоналістичний кандидат Келін Джорджеску. Після оголошення результатів румунська молодь вийшла на протест проти проросійського політика.