Вона не згодна із перемогою проросійського кандидата. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Euronews.

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"Путін, не забувай, Румунія не твоя"

На протест на Університетській площі у Бухаресті у вівторок, 26 листопада, зібралася понад тисяча людей проти "фашизму, війни та Джорджеску".

Путін, не забувай, Румунія не твоя,

– скандувала молодь.

За результатами першого туру виборів, перемогу із 22,95% здобув ультраправий націоналістичний кандидат Келін Джорджеску. Успіх цього проросійського політика занепокоїв, до слова, не лише самих румунів, але й міжнародну спільноту.

До своєї перемоги він був маловідомим. А свою виборчу кампанію дружній до Кремля Джорджеску провів майже виключно в TikTok, де завірусилося багато його відео.

Разом із ним у другому турі буде змагатися Елена Ласконі, яка набрала 19,18% голосів.

Остаточно обиратимуть свого президента румуни 8 грудня.