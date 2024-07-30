Сара Вагенкнехт, возглавляющая одноименный блок, заявила о готовности формировать коалицию в Тюрингии только с тем местным правительством, которое "против войны" и "поддерживает дипломатию". Ей ответил Марион Фойгт, председатель оппозиционной партии ХДС в Тюрингии и другие политики.

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Тюрингия "выходит" на поле международной политики

Глава Христианско-демократической партии в Тюрингии подтвердил, что требует от федеральной власти больше дипломатических шагов в контексте российско-украинской войны.

В то же время он отметил, что земля Тюрингия не может решать то, что требует политсила Сары Вагенкнехт, ведь это является прямой ответственностью федерального правительства.

Я ожидаю, что мы будем вести предвыборную кампанию, сосредоточенную на конкретных проблемах жителей Тюрингии, которые мы можем решить здесь,

– сказал Марион Фойгт.

Политик добавил, что ХДС является "крупнейшей партией мира в Европе". По словам Фойгта, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер от ХДС и он сам являются гарантами того, что позиция Тюрингии будет услышана в Берлине.

Председатель Социал-демократическая партии Германии в Тюрингии и министр внутренних дел Георг Майер обвинил Вагенкнехт в шантаже из-за того, что она поставила условием коалиции отказ от дальнейшей поддержки Украины в войне против России.

Внешняя политика не делается в правительствах земель. Ни одна серьезная партия в федеральном правительстве не позволит шантажировать себя Сарой Вагенкнехт, чтобы прекратить поддержку демократической страны, которая подверглась жестокому вторжению со стороны России.

Георг Майер убежден, что Вагенкнехт прекрасно знает, о чем говорит, но ее по-настоящему не беспокоит вопрос дипломатии. По словам политика, Вагенкнехт "как всегда, беспокоится о себе".

Обратите внимание! Сара Вагенкнехт известна своими пророссийскими и евроскептическими взглядами. СМИ ее часто называют "подругой Путина" из-за подыгрывания пропаганде Кремля. На парламентских выборах в Тюрингии ее политсиле прогнозируют около 20%, по данным исследования, опубликованного 26 июня 2024 года.

В то же время ультраправая партия "Альтернатива для Германии" может набрать около 28,6% на парламентских выборах в Тюрингии, а Христианско-демократический союз – 22,4%. Следом в списке идут "Левые" с 12,7%.

Однако следует понимать, что до 1 сентября, дня проведения голосования, все может измениться.